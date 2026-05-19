Участники «КазаньФорума» съели 920 кг мороженого и почти полтонны чак-чака

На площадке «Казань Экспо» участников «КазаньФорума» угощали чак-чаком и мороженым, рассказал гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов на брифинге в Кабмине РТ.

«Недотянули мы до тонны: на площадке "Казань Экспо" 920 кг мороженого продегустировано. И 480 кг чак-чака – это то, что просто предоставлялось участникам во время форума на "Казань Экспо"», – сказал Денисов.

Участниками деловой программы, добавил он, стали свыше 9 тыс. человек. Деловая программа «КазаньФорума» была сконцентрирована в трех днях – с 13 по 15 мая – и прошла на «Казань Экспо».