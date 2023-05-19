Участники KazanForum обсудили влияние обратной связи на инвестпривлекательность регионов

Уровень цифровизации обратной связи напрямую влияет на инвестиционную привлекательность регионов. Значение этого фактора на KazanForum 2023 обсудили представители власти, НКО и институтов развития.

В настоящее время Россия входит в число стран с наиболее высоким уровнем цифровизации: 88,2% граждан страны являются аудиторией интернета, а 67% заходят в Сеть ежедневно. В связи с этим в мессенджеры и соцсети переходят и органы власти, происходит цифровизация института обратной связи.

Как напомнил, замглавы Минэкономразвития РФ Мурат Керефов, ведомство совместно с «Диалогом» реализуют пилотный проект по выстраиванию механизма обратной связи с инвесторами. Он развернут на территории 12 субъектов на базе Центров управления регионами. Благодаря этому жители регионов в режиме единого окна могут получить консультации специалистов, передать инициативы по улучшению делового климата в субъекте и сообщать об административных и системных барьерах.

«Проект по сбору обратной связи бизнеса, который апробируется в пилотных регионах, позволяет органам власти углубить качество взаимодействия с предпринимательским сообществом и в кратчайшие сроки решать наиболее острые проблемы бизнеса. Такую систему мы сейчас выстраиваем, и в этом году она уже заработает», — объяснил замглавы экономического ведомства на «Презентации инвестиционных возможностей регионов России для партнеров из стран ОИС».

Гендиректор АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов добавил, что регионы, максимально оцифровавшие систему обратной связи, более инвестиционно привлекательны.

Эту взаимосвязь подтверждает и национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах. Его результаты позволяют органам власти наметить меры и акценты для развития бизнеса, уверен директор лаборатории инициатив АСИ Андрей Дорошенко.

На оценку уровня цифровизации обратной связи в регионе оказывает влияние и информационно-аналитическая система «Инцидент Менеджмент». К системе подключены представители органов власти федерального, регионального и муниципального уровней — в режиме 24/7 они отслеживают комментарии и публикации в соцсетях.

За время работы на сервисе создан отдельный трек для бизнеса. В его рамках за год было обработано свыше 70 тыс. тематических запросов, на ответ на которые в среднем требуется 4 часа.

Эксперты уверены, что данные решения становятся новым трендом в российском госсекторе. Теперь около 70 губернаторов российских регионов дают поручения, руководствуясь прозрачными медиаданными.