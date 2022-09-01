Участники Kazan Digital Week смогут посетить КВЗ, IT-парк и Университет Иннополис

Для участников международного форума Kazan Digital Week организуют технические визиты на ведущие производственные и научные площадки Татарстана, сообщает Ассоциация содействия цифровому развитию.

Мероприятия пройдут 21 и 23 сентября. В первый день участники осмотрят Единый презентационный центр Агентства инвестиционного развития РТ, Казанский вертолетный завод, Автоматизированную систему управления дорожным движением. 23-го числа для визитов откроются полигон ИТС, Университет Иннополис и технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк».

Во время посещений гости ознакомятся с научно-инженерной базой площадок, процессом создания продуктов цифровых интеллектуальных технологий, образцами и прототипами техники. Также они смогут обменяться опытом и расширить сферы делового сотрудничества.

Для участия в технических визитах на площадки необходима предварительная регистрация.

Kazan Digital Week пройдет 21–24 сентября в МВЦ «Казань Экспо».