Участники Kazan Digital Week посетят КАМАЗ, «Алабуга Политех» и Иннополис

Участники международного форума Kazan Digital Week – 2026 смогут побывать на КАМАЗе, в образовательном центре «Алабуга Политех» и городе Иннополис. Технические визиты на производственные, научные и образовательные площадки Татарстана организуют 29 и 30 октября. Для гостей подготовили семь маршрутов, сообщили в канале Минпромторга РТ в МАКСе.

В программу войдут посещение ИТ-парка и технопарка «Идея», знакомство с цифровыми технологиями в сельском хозяйстве и культуре, а также изучение экосистемы Иннополиса. Участники форума смогут узнать, как устроено взаимодействие образования и промышленности в Набережных Челнах, посетить «Алабуга Политех» и познакомиться с автоматизированной системой управления дорожным движением Казани.

Подробная информация о маршрутах, площадках, расписании технических визитов, а также порядке и сроках подачи заявок опубликована на официальном сайте Kazan Digital Week.

Международный форум Kazan Digital Week – 2026 пройдет с 29 по 31 октября в Международном выставочном центре «Казань Экспо».

Фото: https://max.ru/id1655141766_gos