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Строительство
22 сентября 2022  13:48
Эльза Кузнецова

Участники Kazan Digital Week посетили двор на Батыршина после реновации

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Участники Kazan Digital Week посетили двор на Батыршина после реновации

Участники международного форума Kazan Digital Week 2022 посетили благоустроенный двор на улице Батыршина, расположенный между домами №29, 35, 37 и 39. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Мэр Казани Ильсур Метшин, глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов и куратор Президентской программы «Наш двор» Арина Петрова показали участникам обновленный двор и рассказали о принципах программы.

На территории появились детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха. Здесь установили новые лавочки и урны, обновили площадки для сбора мусора. Для пешеходов сделали безопасные тротуары, а для водителей организовали новые парковочные места.

Гости и участники международного форума из Санкт-Петербурга, Тюмени и других городов пообщались с местными жителями, а также подробно узнали, как реализуется программа, как проводятся встречи с жителями, сколько средств выделяется на программу. 

Арина Петрова отдельно рассказала о том, как важно, чтобы жители «присваивали» пространство после ремонта: сажали цветы, организовывали палисадники, устраивали совместные субботники и встречи. Гости столицы РТ в свою очередь отметили важность и полезность программы.

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ».

#Kazan Digital Week #программа наш двор
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