Участники из Татарстана выступят в финале чемпионата «Профессионалы»

Представители Республики Татарстан примут участие в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет с 27 мая по 1 июня в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Соревнования состоятся на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Участники будут состязаться по 12 компетенциям основной возрастной категории, при этом представители Татарстана выступят в девяти направлениях.

В программу чемпионата войдут соревновательные, деловые, выставочные, культурные и профориентационные мероприятия. Торжественная церемония открытия запланирована на 27 мая.

Деловая программа пройдет до 30 мая. Ее участники обсудят развитие ИТ-индустрии, внедрение новых технологий и подготовку кадров для различных отраслей экономики. Одним из ключевых событий станет пленарное заседание «Профессионалы: код технологического лидерства», которое состоится 28 мая.

Соревновательная часть чемпионата пройдет с 28 по 31 мая. Конкурсанты продемонстрируют навыки в веб-технологиях, графическом и моушн-дизайне, разработке мобильных приложений, BIM-технологиях, 3D-моделировании для компьютерных игр и других направлениях.

Завершится чемпионат 1 июня церемонией награждения победителей.