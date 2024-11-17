Участники из Бразилии и Мадагаскара стали победителями конкурса «Наше поколение 2024»

В Казанской академии тенниса завершился финал международного телевизионного конкурса детской авторской песни «Наше поколение». Его участниками стали исполнители в возрасте от 9 до 16 лет из 15 стран БРИКС.

По результатам народного голосования победительницей проекта стала 11-летняя Филаматра Матокиа из Республики Мадагаскар с песней IRAY («Вместе»), а по итогам голосования профессионального жюри — 12-летний певец из Бразилии Аугусто Карвальо с песней 100 Deus («100% Бог»).

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

В финале международного конкурса «Наше поколение» 2024 года зрители оценили выступления юных исполнителей из России, Китая, Бразилии, Уганды, Кении, Мадагаскара, Египта, Монголии, Нигерии, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Узбекистана и Эфиопии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Казани проводится очень много международных мероприятий. Мы рады принять в этом году такой масштабный телевизионный конкурс детской авторской песни „Наше поколение“. Мэрия города и Правительство Республики Татарстан очень заинтересованы в развитии межкультурного диалога. Участники поют на разных языках, но их всех объединяет одно — музыка. И это объединение позволит им рассказать о своих странах еще больше. Несмотря на холодную погоду, мы чувствуем тепло сердец ребят и с нетерпением ждем их выступлений», — отметил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Победители определялись с помощью зрительского голосования, а также решением профессионального жюри, в состав которого вошли заслуженная артистка РФ, певица Алсу (председатель жюри), певица Люся Чеботина и юные российские артисты: актриса и певица Стэйси (Анастасия Дятлова), участник проекта «Голос. Дети» Камилл Обухов, лауреат конкурса «Детская Новая волна» София Гарибян.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Российскую Федерацию на конкурсе представили воспитанницы Казанского центра детского творчества – фолк-трио «Ежевика» с песней «Хлебные косы». На национальном этапе выступление девочек оценивали музыканты и композиторы, среди которых были Константин Роботов, Иван Чебанов, Игорь Смирнов и певец Акмаль.

Финал музыкального конкурса собрал более 2 тысяч зрителей. Ведущими мероприятия стали актер и музыкант Алексей Воробьев и телеведущая Регина Тодоренко. Вместе с российскими звездами на сцену вышли и юные ведущие Екатерина Деева и Марго Шведова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В завершение мероприятия, согласно правилам конкурса, были объявлены два победителя: по итогу народного голосования — 11-летняя Филаматра Матокиа из Республики Мадагаскар с песней IRAY («Вместе»), а по голосованию профессионального жюри — 12-летний певец из Бразилии Аугусто Карвальо, он выступал с песней 100 Deus («100% Бог»). Почетные награды ребятам были вручены победителем конкурса «Наше поколение 2023» Идаром Коцевым.

Перед выступлением юных певцов корреспонденту «Татар-информа» удалось поговорить с некоторыми участниками проекта. Одним из них стал Аугусто Карвальо – представитель Бразилии, в дальнейшем ставший победителем конкурса. Перед выходом на сцену он рассказал, что очень волнуется и намерен выступить достойно. Мальчик отметил удивительную красоту Татарстана: «Я в первый раз увидел зиму – она тут очень красивая!»

После победы он поблагодарил публику и жюри за поддержку.

«Это было невероятно! Людям нравится моя музыка — это огромное счастье для меня! В своей песне я рассказываю о том, как важно верить, что Бог находится в каждой частичке нашей жизни. Я никогда не думал, что смогу занять первое место на таком большом конкурсе, ведь на международной арене я выступаю первый раз. Спасибо всем, кто поддерживал меня и верил в мои способности. Это все мои родные и близкие: папа, он приехал со мной в Россию, а также младшая сестренка, которая была каждый день со мной на связи. Эта победа вдохновляет меня продолжать заниматься музыкой, мечтать о больших высотах и делиться своими чувствами с миром!» – поделился эмоциями Аугусто Карвальо.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Я так счастлива! Я вложила всю свою душу в песню IRAY и рада, что она была услышана. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня. На Мадагаскаре у меня много поклонников, они знали про конкурс, держали кулачки за меня. Это только начало моего музыкального пути. Каждый из нас пришел сюда с мечтой, и я горжусь тем, что смогла осуществить свою. Этот конкурс дал мне возможность встретить столько талантливых людей и узнать о разных культурах. Надеюсь, что моя музыка вдохновит других. Я хочу выразить огромную благодарность своей семье и друзьям за поддержку. Без них я бы не смогла участвовать и чувствовать себя уверенно на сцене. Эта победа принадлежит нам всем!» – сказала Филаматра Матокиа.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед каждым выступлением зрителей знакомили с родной страной участника – ее природой и особенностями. В конце видеоролика конкурсант также объяснял смысл песни, которую будет исполнять.

«Как мать я уже с четырех лет занимаюсь вокалом со своим сыном. Конечно, я переживаю за него, наверное, даже больше, чем он сам! Это не первый наш опыт выступлений на таких конкурсах. Мы часто принимаем участие в масштабных музыкальных мероприятиях у нас в Узбекистане, были даже на „Голосе“. Безусловно, я очень рада за него, ведь его талант писать и исполнять музыку — моя гордость!» — прокомментировала «Татар-информу» мама Фирдавса Авезова — участника конкурса «Наше поколение 2024», представлявшего Узбекистан.

Пока жюри совещалось, подводя итоги конкурса, зрителей ожидало яркое выступление белорусской и российской певица IOWA. Как заявили ведущие, ее появление – сюрприз для зрителей и участников мероприятия. Певица исполнила две песни и пожелала удачи всем участником музыкального конкурса.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Затем на сцене выступил хор Академии Игоря Крутого, заставив подпевать весь зал песне «Нас не догонят».

Музыкальный конкурс «Наше поколение» впервые прошел в Москве в ноябре 2023 года под девизом «Музыка без границ» при поддержке Министерства иностранных дел России и Президентского фонда культурных инициатив. Тогда в нем приняли участие 13 юных артистов из разных стран мира. По результатам народного голосования победительницей проекта стала 11-летняя Ичунь Ван из Китайской Народной Республики с песней «Надежда в движении», а по итогам голосования профессионального жюри — 12-летний певец из России Идар Коцев, он выступал с песней «Вы со мной». Награды юные победители получили из рук амбассадора конкурса Димы Билана.

Стратегическим партнером конкурса выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Информационные партнеры — телеканал НТВ и Детское радио. Международный информационный партнер конкурса — TV BRICS.