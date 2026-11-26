Не только купить изделия ручной работы, но и научиться создавать их у особенных мастеров смогут посетители благотворительной ярмарки «Щедрый щак-щак» в Казани. Одна из задач акции в этом году – дать участникам инклюзивных мастерских возможность самим выступить в роли наставников и провести мастер-классы. Ярмарка состоится 1 декабря в ЦУМе с 10:00 до 20:00. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор АНО «Перемена» Ольга Копылова.

По ее словам, в этом году организация стала партнером акции и начала сотрудничать с ЦУМом. Ребята из инклюзивных мастерских будут приезжать на площадку для участия в творческих занятиях. В перспективе организация рассчитывает стать постоянным резидентом Центра уникального мастерства.

Копылова подчеркнула, что важно показать посетителям не только готовые изделия особенных мастеров, но и их способности, желание делиться опытом и творчеством.

«Они не только потребители помощи: им самим есть чем поделиться, им самим есть что рассказать, им самим есть что доброе и прекрасное дать этому миру», – отметила она.

В этом году акция проходит под девизом «Человеку нужен человек». По словам Копыловой, в эпоху современных технологий и искусственного интеллекта особенно важно помнить о возможностях личного участия и взаимной поддержки. Помощь может быть не только материальной: можно поделиться знаниями, провести занятие или прийти на мастер-класс вместе с детьми.

Программа «Щедрого щак-щака» объединит три направления: «Светлая голова», «Золотые руки» и «Большое сердце».

Первое предполагает участие специалистов и экспертов, готовых безвозмездно делиться своими знаниями. Второе посвящено творчеству и мастер-классам: 1 декабря любой желающий сможет прийти на занятие, в том числе в качестве мастера, или поучаствовать в нем вместе с детьми. Третье направление – медиакампания, призванная привлечь внимание к благотворительности и помочь собрать пожертвования.

На ярмарке в ЦУМе представят изделия ручной работы участников инклюзивных мастерских. Организаторы рассчитывают, что акция станет не просто площадкой для сбора средств, но и возможностью для общения, обмена опытом и знакомства с творчеством людей с инвалидностью.

«У нас всегда есть чем помочь. У нас есть знания, есть способности к мастерству, есть возможность просто прийти на мастер-классы со своими детьми и поддержать творчество особенных ребят», – подчеркнула Копылова.