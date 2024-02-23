Участники Игр будущего организуют международный кибертурнир для детей-инвалидов

В Казани на мультиспортивном турнире «Игры будущего» Федерация компьютерного спорта Кыргызстана и АНО «Уникальный мир» договорились о сотрудничестве.

Стороны планируют создать комплекс соревнований для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

«В рамках соглашения планируется большая международная работа по выстраиванию взаимоотношений в киберспортивном мире. Мы работаем с детьми с ограничениями по здоровью, и уже шесть лет проводим инклюзивные турниры. Здесь мы представляем инклюзивный киберспорт. Мы готовы с Кыргызской Республикой выстроить работу, провести совместный турнир, чтобы детишки участвовали, как на их площадках, так и на наших. Планируем начать работу в ближайшее время. Думаю, в конце весны мы сделаем большой инклюзивный турнир, куда пригласим наших детей из Кыргызстана», – сказал президент АНО «Уникальный мир» Андрей Сафронов после подписания соглашения.

Он добавил, что АНО «Уникальный мир» проводит соревнования в таких дисциплинах как дрон-фиджитал, фиджитал-футбол и фиджитал-хоккей.

В свою очередь председатель кыргызской федерации Руслан Атеев отметил, что это сотрудничество дает уникальную возможность помочь детям с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызстане.

«Будем перенимать опыт, который есть уже за 6 лет проведения таких турниров. Постараемся максимально уделить все внимание плюсам и минусам, которые были за это время и начнем работу», – добавил Атеев.

Подразумевается, что стороны будут заниматься пропагандой здорового образа жизни и правильного подхода к тренировочному процессу в рамках занятий компьютерным спортом среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, организуют активный досуг для детей-инвалидов и будут работать над развитием и укреплением культурных и гуманитарных отношений между Российской Федерацией и Кыргызстаном.

АНО «Уникальный мир» более 6 лет проводит масштабные инклюзивные турниры и чемпионаты по киберспорту для детей, подростков и молодежи с особыми потребностями. Проект активно развивается и стал частью «Игр будущего», представив инклюзивную локацию по дисциплине «БПЛА-фиджитал».