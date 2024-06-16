Участники Игр БРИКС прочли намаз Курбан-байрама в казанской мечети

Участники Игр БРИКС отметили праздник Курбан-байрам молитвой в Мечети Алтан им. Габдурахима Утыз Имани.

Ночью спортсмены-мусульмане пришли в эту казанскую мечеть и совершали там праздничный намаз Курбан-байрама, сообщает пресс-служба соревнований.

Отметим, что на Игры БРИКС в Казани приехало довольно много участников из стран мусульманского мира.

«Мы очень рады тому, что организаторы Игр БРИКС в Казани уделяют внимание религиозным традициям. Курбан-байрам - очень важный праздник для мусульман, и нам приятно ощущать единство в окружении разных наций, находясь здесь в центре России», - сказал тренер сборной Бахрейна по каратэ Мухаммед Ларби Бумезбё.

Всего на мероприятии было порядка 100 атлетов из разных стран. После празднования они отправились в Деревню универсиады для подготовки к соревнованиям.

В Казани на Играх стран БРИКС собрались 4 тыс. участников из более чем 90 стран. Сборная РФ в первые два соревнований завоевала уже 80 золотых медалей и уверенно держит лидерство в общекомандном зачете. На второй строчке расположилась Белоруссия, а на третьем - Китай.