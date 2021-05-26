Участники IFTE-2021 в Казани оценят эффективность дистанционного образования

В Казанском федеральном университете сегодня открылся VII Международный форум по педагогическому образованию IFTE-2021 «Педагогическое образование: Новые вызовы и цели». В его работе в онлайн- и офлайн-формате принимают участие педагоги из России, США, Ирландии, Швеции, Германии, Канады, Китая, Израиля, Уганды и других стран.

Наталья Рыбакова

«Особенностью этого года является то, что форум проводится в гибридном формате: часть гостей находятся здесь и более 1000 человек работают дистанционно. Тема форума — трансформация педагогического образования, ответы на вызовы, которые есть в обществе. Будут обсуждаться вопросы прохождения пандемии в системе образования ряда стран и последствия для качества подготовки специалистов как на уровне школьного образования, так и в высшей школе», — сообщил журналистам перед стартом мероприятия ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Главными темами дискуссионных площадок стали вопросы подготовки учительских кадров и роль медицинского образования, интеграция медицинского и педагогического образования, а также перспективы развития дистанционной учебы. В связи с пандемией образовательные учреждения республики в прошлом году вынуждены были перейти на удаленный формат работы. И они с этой задачей справились.

«Тем учебным заведениям, которые изначально имели достаточно большое количество различных онлайн-программ, перейти на дистант было легко. Особенно в области гуманитарных наук. В области естественных, инженерных, медицинских наук были достаточно большие сложности, поскольку нужно было задействовать лабораторное оборудование», — отметил Гафуров.

Он добавил, что в период пандемии «медики вуза получили огромный опыт, поскольку, обучаясь в стенах вуза, участвовали в работе Covid-госпиталей». Они также помогали пациентам, перенесшим заболевание в легкой форме, на дому.

«Мы открыли отдельную обсервацию для студентов. Взаимодействие студентов, обучающихся в различных предметных областях, с будущими медиками дает хороший эффект», — подчеркнул ректор.

Первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов отметил, что КФУ стал площадкой проведения IFTE-2021 не случайно. Казанский университет — крупнейший центр подготовки педагогических кадров в стране. Совершенствованию системы подготовки учителей в вузе всегда уделялось огромное внимание.

«Тематика форума актуальна по ряду причин. Во-первых, это стремительно меняющееся содержание образования, которое сегодня не может остановиться и за которым система должна успевать. Во-вторых, это новые технологии, которые постоянно входят в нашу жизнь. Это цифровизация образования и цифровые технологии в подготовке педагогических кадров. Кроме того, это индивидуализация образования. Сегодня необходим индивидуальный подход практически к каждому ученику», — сказал он.

Наталья Рыбакова

IFTE-2021 продолжит работу в Казани до 28 мая. В качестве спикеров на форуме выступят представители таких университетов, как Оксфорд, Гарвард, Глазго, и других престижных вузов. В работе дискуссионных площадок примут участие представители 160 университетов России и 80 зарубежных вузов из более чем 30 стран. Российские и иностранные ученые обсудят актуальные проблемы подготовки будущего учителя к педагогической деятельности в поликультурном образовательном пространстве.