Участники и ветераны СВО смогут взять льготную ипотеку на вторичку под 2%

Участники и ветераны СВО смогут взять льготную ипотеку на вторичное жилье под 2%. Решение об этом согласовано Правительством РФ 22 апреля 2024 года во исполнение поручения Президента РФ, сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

«Участники и ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО, а также лица, осуществляющие свою деятельность в отдельных федеральных органах власти, социальной сфере, здравоохранении, культуре и спорте, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, могут теперь приобрести квартиру на вторичном рынке по ставке 2%», – указано в сообщении.

Воспользоваться программой льготной ипотеки смогут и жители Белгородской области, а также собственники жилых помещений, расположенных на территории Белгородской области, которые признаны непригодными для проживания в результате обстрелов.

Льготный ипотечный кредит на указанных условиях можно будет взять до 30 апреля 2025 года.