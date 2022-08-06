Участники «Гонки Героев» в Казани преодолеют рукоходы и покорят «Эверест»

6 августа на горнолыжном курорте «Свияжские холмы» пройдет забег с препятствиями – «Гонка Героев». Участники пробегут 8 км динамичной трассы и преодолеют и 25 препятствий, рассчитанных на любой уровень физической подготовки.

Участие в забеге примут порядка двух тысяч человек. Для них приготовили необычные препятствия, среди которых – рукоходы разной сложности, вертикальные заборы, водные и грязевые преграды и многое другое. Финальным испытанием остается семиметровая горка с канатами – «Эверест».

Чемпионат пройдет сразу в двух форматах: для опытных спортсменов и для новичков. Помимо полосы препятствий участников и гостей мероприятия ждут спортивные и развлекательные активности, а также массовая разминка, фотозоны, зоны отдыха и восстановления.

Старт забега запланирован на 8.00, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.