Участники форума юных граждан РТ представили Айдару Салимгараеву проекты в сфере медиа

Участники IX Форума юных граждан РТ встретились с руководителем Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдаром Салимгараевым и презентовали ему свои проекты в медиасфере. Основной акцент был сделан на развитии пресс-центров в районах Татарстана.

«Все ваши проекты вполне работоспособны и имеют право на жизнь. Я думаю, что мы еще с вами со временем встретимся, но уже чтобы обсудить их реализацию. Сложно предсказать, как журналистика изменится через два-три года. Что можно сказать точно – однозначно пригодится хорошее воображение и умение мечтать», – напутствовал школьников Салимгараев.

Сейчас в стране создается новое Всероссийское движение детей и молодежи, одной из идей которого станет создание молодежного интернет-СМИ. Рассмотренные проекты школьников вполне могут войти в структуру этого проекта, считает руководитель РА «Татмедиа».

Ему представили несколько проектов, направленных на развитие школьных пресс-центров, создание конкурса видеороликов о национальных блюдах Татарстана. Кроме того, они рассказали о проекте «Жизняшки», который представляет собой цикл коротких видео, объясняющим молодым людям важные бытовые вещи, такие как оплата счетов, налогов и так далее.

Кроме того, Салимгараеву рассказали о деятельности РОО «Совет детских организаций РТ» и Форума юных граждан.

«В нашей организации много активных ребят со всей республики. Как сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, дети всегда четко и ясно ставят задачи, на которые невозможно не реагировать. Мы стараемся следовать этим словам. Наша цель – сделать наши районы и регион лучше», – рассказала одна из членов организации Анастасия Волкова.

Форум юных граждан РТ – флагманский проект организации. Он проходит с 20 по 22 декабря по девяти направлением, среди которых есть медиа. В рамках него и состоялась встреча с Айдаром Салимгараевым. По итогам форума будет составлена резолюция с самыми удачными проектами участников.