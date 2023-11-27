Участники форума в Казани выработают инструменты для технологического суверенитета России

XI Международный научно-практический форум «Эффективные системы менеджмента: Качество. Циркулярная экономика. Технологический суверенитет» открылся в Казанском университете имени В.Г. Тимирясова. В его работе принимают участие более 500 человек из 44 регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой республик, а также из Ирана, Египта, Афганистана, Пакистана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

«Достижение технологической независимости России — одна из главных задач, которую поставил Президент России Владимир Путин. За последние несколько лет наша страна доказала, что может самостоятельно развиваться в разных областях, включая инновационную и технологическую сферу. Огромную роль в решении задач экономического и экологического суверенитета играет подготовка квалифицированных кадров для всех отраслей», — сообщила на открытии форума ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова.

Форум является инновационной межотраслевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития общества в условиях нестабильности, перспектив внедрения эффективных систем управления и современных цифровых технологий. Конференция проводится для молодежи, ученых, экспертов-практиков, которые готовы делиться своим опытом и знаниями.

«Сегодня технологические рынки развиваются быстрее, чем готовятся специалисты. Вузы должны создавать образовательные продукты, которые удовлетворяют не только нынешний спрос, но и работают над созданием программ, формирующих рынки будущего. Современный университет должен быть драйвером развития территории, страны и общества по различным направлениям», — подчеркнула Тимирясова.

Казанский университет имени В.Тимирясова реализует множество проектов, направленных на развитие дополнительных компетенций у учащихся. Недавно вуз выиграл грант Министерства науки и высшего образования России и активно участвует в федеральном проекте «Платформа студенческого технологического предпринимательства».

Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани рассказал о сотрудничестве Татарстана и Ирана. Объем товарооборота между Исламской республикой и нашим регионом за первое полугодие достиг 113 млн долларов, увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало возможным благодаря развитию торговли и эффективной логистике.

«Добрососедство рассматривается как главный приоритет внешней политики. Есть надежда, что мы станем свидетелями повышения уровня экономического, культурного и межуниверситетского сотрудничества между Ираном и Татарстаном», — сказал Давуд Мирзахани.

Проректор по инновационно-проектной деятельности КИУ Ирина Антонова отметила, что форум стал площадкой для обмена мнениями между представителями различных структур, власти, бизнеса, науки и образования. Эксперты обсуждают инструменты для создания технологического суверенитета, эффективные системы управления. Не остается без внимания вопрос подготовки инженерных и технических кадров.

«Наш вуз — лидер по подготовке научно-педагогических кадров в области управления качеством, опережающей стандартизации и стратегического менеджмента. Совместно с ведущими вузами страны мы моделируем экономические процессы, пытаемся спрогнозировать возможные сценарии развития», — подчеркнула Антонова.

По ее словам, главной задачей на сегодняшний день является создание молодежных центров по подготовке научно-технических кадров, чтобы в короткие сроки компенсировать дефицит трудовых ресурсов.

Стоит отметить, что за 11 лет участниками научно-практического форума в Казани стали более 5 тыс. экспертов. В рамках нынешнего мероприятия проводится открытый конкурс инновационных проектов «Пространство инноваций-2023» и студенческий хакатон по разработке инновационного продукта. Получено около 50 памятных призов и более 200 дипломов участников и лауреатов.