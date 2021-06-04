Участники форума #UpGrade_prof собрали в Билярском музее-заповеднике больше тонны мусора

Одним из мероприятий форума #UpGrade_prof стал квест «Чистые игры». Участники устроили своеобразный субботник на территории Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника, где собрали более тонны мусора. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала референт исполкома Высшего совета движения «Татарстан — новый век» Софья Липатова.

«Участники форума собрали на территории заповедника более тонны мусора. Тем самым они показали местным жителям проактивную позицию по отношению к уборке мусора», — заявила спикер.

Она подчеркнула, что к квесту присоединились местные жители, вместе с которыми и было определено место уборки. Кроме того, акцию поддержали и власти, которые помогли организовать вывоз мусора.

«Местные жители пообещали нам, что они обязательно продолжат эту акцию. Рады, что смогли сдвинуть эти процессы с мертвой точки», — добавила Софья Липатова.

Мусор был не только собран, но и рассортирован по категориям. Это предусмотрено одним из постулатов Хартии Земли, связанным с экологической безопасностью. Именно в соответствии с принципами Хартии Земли и проводился сам форум.