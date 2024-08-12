Участники форума «Твоя очередь» снимут короткометражки о 7 районах Татарстана

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

С 19 по 30 августа в городах и районах Татарстана состоится серия масштабных форумов для молодых людей «Синең чират» («Твоя очередь»), участники которого снимут документальные фильмы о семи районах республики.

«Серия форумов „Синең чират“ — это еще один формат, где мы можем показать молодежи со всей республики,, узнать о всех существующих мероприятиях и возможностях, созданных в Татарстане для них. Мы приглашаем всех желающих посетить наши площадки в семи городах республики», — рассказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

Программа включает в себя три больших блока — интерактивный, развивающий и культурный: будут организованы выставки, мастер-классы, фотосессии, карьерные консультации и татарский маркет; открытая программа, а для специалистов по работе с молодежью тренинговая программа и практикум; выступления татарских диджеев.

В рамках развивающей программы состоится хакатон, участники которого будут разрабатывать сценарии для будущих фильмов о районах. Наследием форумов станут семь короткометражек, которые раскроют идентичность района через людей и события, архитектуру и искусство, историю и легенды, природные места и особенности, профессии и мастеров.

Форум стартует 19 августа в Зеленодольске, 21 августа пройдет в Буинске, 23 августа в Бугульме, 24-го числа в Челнах, 26-го в Нижнекамске, 28-го в Чистополе и 30 августа в Казани.

Приглашаются молодые люди и из соседних районов. Вход открыт для всех желающих, регистрация на официальном сайте.

Форум «Синең чират» реализуется при поддержке Росмолодежи и Минмолодежи РТ в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Образование».