Участники форума «Твоя очередь» снимут фильмы о семи районах Татарстана

В Зеленодольске 19 августа состоялся первый форум «Синең чират» («Твоя очередь»). Далее он пройдет ещё в шести городах РТ. Он направлен на то, чтобы рассказать молодым жителям республики о возможностях, которые созданы в регионе, а также погрузить их в молодежную повестку Татарстана. Наследием станут семь короткометражных фильмов о семи районах, которые снимут сами участники форума. Об этом на пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Особенно важно и ценно, что сценарий для этих фильмов будут писать сами молодые люди. Для этого будет создан творческий хакатон, куда приглашаются все желающие, кто хочет поделиться своими идеями и пожеланиями по общей концепции картины о своем районе. Мы считаем, что такого вида продукт получит широкое распространение», — отметил спикер.

Программу форума можно разделить на три больших блока: интерактивная, культурная и развивающая.

Интерактивная программа включает в себя выставку некоммерческих молодежных организаций, маркет продукции от татарстанских брендов, фотосессии для молодых семей, мастер-классы и многое другое.

В ходе развивающего блока участники могут посетить лекториии, практикумы и тренировочные программы на актуальные темы молодежной повестки, узнать больше о психологии, путешествиях, здесь же разрабатываются и сценарии для будущих фильмов.

А завершающим мероприятием в каждом городе станет вечеринка с диджей-сетами от лучших исполнителей республики.

«Мы часто слышим о том, что не вся молодежь республики знает о возможностях, существующих в республике. Мы понимаем, что с этим нужно что-то делать. В этом направлении важным проектом станет форум „Синең чират“ („Твоя очередь“). Мы приглашаем на них и молодежь из близлежащих районов», — добавил Ринат Садыков.

Зеленодольск стал первым городом, где прошел форум. Его посетили более 350 человек, причем многие из них впервые были на подобных мероприятиях, рассказал исполнительный директор форумов «Синең чират» в городах республики Андрей Егоров.

«Мы выбираем площадку таким образом, чтобы наша интерактивная программа проходила на улице, предпочтение отдаем припарковым зонам и скверам, чтобы случайные прохожие не проходили мимо, а заглядывали к нам на экскурсии. Такие люди были и вчера в Зеленодольске», — пояснил Егоров.

Форум «Синең чират» продолжится с 21 по 30 августа в следующих города республики: в Буинске 21 августа, 22 августа в Бугульме, 24 августа в Набережных Челнах, 26 августа в Нижнекамске, 28 августа в Чистополе, 30 августа в Казани.

Вход на форум открыт для всех желающих, регистрация на официальном сайте синенчират.рф.

В каждом городе мероприятия пройдут в три блока:

с 12.00 до 19.00 будут организованы выставки, мастер-классы, фотосессии, карьерные консультации и татарский маркет;

с 12.30 до 18.00 для всех желающих пройдет открытая программа, а для специалистов по работе с молодежью тренинговая программа и практикум;

с 18.00 до 19.00 открытая культурная программа, на которой выступят татарские диджеи с авторской программой.

Форум «Синең чират» («Твоя очередь») проводится в рамках федерального проекта «Регион для молодых» национального проекта «Образование». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые нацпроекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».