Участники форума «ТопБЛОГ» обсудили секреты лидерства и создания эффективной команды

Секреты лидерства и создания эффективной команды, роль медиа в создании и поддержании имиджа руководителя обсудили участники делового форума «ТопБЛОГ». Мероприятие, прошедшее с 2 по 4 августа в Иннополисе, собрало более 330 блогеров и экспертов со всей России, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Форум входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», что говорит о заинтересованности государства в изменениях, происходящих в городах России, говорится в приветствии полномочного представителя Президента РФ в РТ Игоря Комарова.

«Рассказать об этом просто, доступно и интересно — непростое умение, для овладения которым необходимы талант, любознательность, свежее видение перспектив. Эти качества в полной мере присущи блогерам — тем, кто формирует современное информационное поле в социальных сетях», — отметил он.

Приветствие участникам направил и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что мероприятие проводится в РТ — регионе возможностей, в котором активно развивается информационная молодежная среда.

Участники события обсудили, каким должен быть «Бренд современного города», а эксперты, присутствовавшие на мероприятии, — представители власти, медиа и науки — рассказали им о секретах лидерства, подбора эффективных команд и влиянии соцсетей, СМИ и других площадок на имидж лидера.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, мэр Иннополиса Руслан Шагалеев, руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, телеведущий Первого канала Максим Шарафутдинов, российская певица, ведущая телевизионного шоу «Студия СОЮЗ» на телеканале «ТНТ» Елена Гущина, руководитель департамента коммуникаций платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда и другие.

Участников форума ожидали более 15 познавательных воркшопов, которые провели эксперты и авторы платформ «ВКонтакте», Telegram и видеохостинга RUTUBE.

«Россия — страна возможностей» — это автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе Президент России Владимира Путина.