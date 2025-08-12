Участники форума «РОСТКИ» смогут закрепить свои договоренности в ходе чайных церемоний

Традиционно в рамках выставки III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» 18 и 19 августа будут организованы чайные церемонии в китайской, татарской и русской чайных зонах. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Участники деловой программы форума смогут совмещать переговоры, договоренности и соглашения с отдыхом в специальных чайных зонах, включающим дегустацию элитных сортов чая. «Это пространство для неформального общения, восстановления энергии и знакомства с традициями чайной культуры», – поясняют организаторы.

Китай является родиной чая. Согласно легенде, напиток был создан императором Шэнь-нуном (также известным как Яньди) около 2737 года до н. э., когда листья чайного дерева случайно упали в пиалу с горячей водой. Название «чай» происходит от китайского «чи» («молодой листочек»). Эта легенда и принесла чайные церемонии на форум «РОСТКИ».

Китайскую и русскую чайную зону представит клуб чайной культуры «Мойчай.Ру» – крупный международный проект, недавно открывший площадку в Казани. Это не просто чайная, а уникальное пространство, объединяющее магазин, чайный бар и культурный клуб. Специалисты проекта выращивают экспериментальные сорта чая в Грузии, работают с аутентичным сырьем от 1000-летних деревьев Таиланда и создают новые сорта, такие как габа-чай из китайской провинции Фуцзянь.

Особое внимание уделяется русскому чайному наследию. В России чай начал появляться в конце XVI – начале XVII века благодаря дипломатическим контактам с Китаем. В рамках направления «Русские травы» выпускаются функциональные травяные сборы, спрессованные в плитки по традициям XIX века. Этот метод восходит к российским купцам, которые переняли технологию прессовки чая в Ухане и адаптировали ее. Проект реализуется под руководством Алексея Белякова в сотрудничестве с Московским государственным институтом пищевых производств, он будет представлен в русской чайной зоне на форуме РОСТКИ.

Богатую чайную культуру Татарстана презентуют в татарской чайной зоне ресторана «Туган Авылым», где традиционное чаепитие превратится в кулинарное приключение. Гости смогут попробовать на вкус и оценить традиционные татарские сладости, такие как чак-чак и талкыш-калеве, а также приобрести разнообразные сувениры на память о Татарстане.

«Чайный рынок сегодня – это динамично растущая индустрия. Компании и предприниматели отрасли представят лучшие сорта чая, а гости смогут попробовать их и окунуться в историю и культуру чая. На нашей площадке будет представлено более 400 видов чая и трав со всего мира, а также авторские напитки, созданные с глубоким пониманием чайного искусства», – рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Чайные на форуме «РОСТКИ» будут работать 18 августа с 9.00 до 19.00, а 19 августа – с 9.00 до 15.00 в павильоне №2 МВЦ «Казань Экспо»

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 18 и 19 августа. На форум зарегистрировались участники 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Ожидается прибытие 11 правительственных делегаций и не менее 200 корпораций Китая, пояснила Талия Минуллина. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.

Деловая программа включает такие направления, как межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, медиа, право, транспорт, сельское хозяйство, туризм и строительство. В программе примерно 100 мероприятий, среди которых – 70 деловых сессий. На форуме планируется заключить около 20 соглашений.

Оператором по подготовке и проведению форума «РОСТКИ» выступает АНО «Дирекция международных программ». С более подробной информацией и программой форума «РОСТКИ» можно ознакомиться на сайте russiachinaforum.com.