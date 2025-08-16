Участники форума РОСТКИ смогут познакомиться с философией у-син и китайскими играми

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Культурная программа станет важной частью III международного форума «РОСТКИ: Россия-Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет 18-19 августа в Казани. Во втором павильоне МВЦ «Казань ЭКСПО» на стенде в виде большого круга будет представлена «Зона перекрестных культур», созданная в духе китайского учения у-син. Эта философия включает пять элементов: огонь, дерево, воду, металл и землю, и каждому элементу соответствует отдельный мастер-класс.

Участники смогут своими руками изготовить сувениры, ознакомиться с основами перевода на китайский язык и познакомиться с учением у-син. Мастер-классы включают: роспись керамических сувениров (огонь), роспись матрешек и деревянных ложек (дерево), рисование красками на воде (вода), чеканку монет и меднение природных форм (металл), кружевоплетение (земля).

На основной сцене «Зоны перекрестных культур» выступят мастера искусств: заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, оркестр Центра современной музыки Софьи Губайдуллиной, капелла Дмитрия Железнова и другие.

Артисты Казанского государственного цирка покажут номера из национального татарского спектакля-фэнтези «Мирас». Национальную тематику продолжат студия кураистов «Эллуки», ансамбль танца «Казань», этно-группы «Риваят» и «Алпар», оркестр народных инструментов «Казан нуры» и этноколлектив «Кадим Алмет».

Китайские традиции будут представлены московскими артистами с номерами «Лотосы», «Танец большого китайского дракона» и «Танец китайских львов». Детский коллектив «ТриНити» исполнит вокальную композицию на китайском языке «Где мой друг?», мастера боевых искусств проведут презентацию Ушу, а студенты КФУ прочитают стихи.

Образовательная программа форума включает лекции «Образ Китая в англоязычной литературе», «От текста к пониманию: переводчик как архитектор российско-китайского научного и культурного диалога», а также паблик-ток от Продюсерского центра «Gorizont Films» на тему «Казань сквозь призму документалистики».

Для желающих проверить стратегические навыки будет доступна игра го (в Китае известная как вэйци) – древнее интеллектуальное развлечение, ставшее школой мышления и способом медитации. Любители настольных игр смогут сыграть в маджонг (мацзян) с сотнями комбинаций и тактических решений.

Принять участие в культурной программе форума может каждый – для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Оператором подготовки и проведения форума выступает АНО «Дирекция международных программ».