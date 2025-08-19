Участники форума «РОСТКИ» посетили выставку о Китае в Национальной библиотеке РТ

Фото: пресс-служба Национальной библиотеки РТ

Сегодня завершился Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». В рамках программы форума часть его гостей – участники Молодежного трека «Предпринимательство» – посетили Национальную библиотеку Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Для гостей были организованы экскурсия и показ тематической книжной выставки в универсальном читальном зале, подготовленной специально к форуму «РОСТКИ».

Экспозиция включает подборку книг, посвященных истории Китая, его культурным традициям, особенностям языка, а также вопросам ведения бизнеса в этой стране. При этом выставка доступна для всех желающих, и посетить ее можно даже без оформления читательского билета.