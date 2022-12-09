Участники форума предложили объявить 2024 год в Татарстане годом борьбы с коррупцией

2024 год предложили объявить годом борьбы с коррупцией в Татарстане. Предложение поступило от участников республиканского антикоррупционного форума, который прошел сегодня в новом ИТ-парке им. Башира Рамеева.

Предложение поступит непосредственно Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

На форуме участники обсуждали вопросы о том, какие меры профилактики коррупции в Татарстане могут быть самыми эффективными и в каких сферах чаще всего попадаются на взятках.