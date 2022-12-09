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Происшествия
9 декабря 2022  12:24
Елена Саляхова

Участники форума предложили объявить 2024 год в Татарстане годом борьбы с коррупцией

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2024 год предложили объявить годом борьбы с коррупцией в Татарстане. Предложение поступило от участников республиканского антикоррупционного форума, который прошел сегодня в новом ИТ-парке им. Башира Рамеева.

Предложение поступит непосредственно Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

На форуме участники обсуждали вопросы о том, какие меры профилактики коррупции в Татарстане могут быть самыми эффективными и в каких сферах чаще всего попадаются на взятках. 

 

#коррупция #Рустам Минниханов
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