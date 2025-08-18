Участники форума «Молодежь и городская среда» побывали на экскурсии в «Татар-информе»

Сегодня участники ll Всероссийского молодежного форума «Молодежь и городская среда» посетили редакцию информационного агентства «Татар-информ».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

О работе агентства рассказал главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов. Он объяснил принципы работы редакции, изложил историю агентства, а также провел небольшую экскурсию по офису, где работают сотрудники издания.

«Информационное агентство «Татар-информ» существует с 1990 года. Это первое агентство, которое было создано в регионе, а не в столице России. Татарстан уже тогда был республикой с большими амбициями и планами, и нужно было об этом рассказывать. За эти годы произошла большая эволюция редакции, мы в этом году отметили 35-летие. На сегодняшний день «Татар-информ» – крупнейшее и наиболее авторитетное СМИ Татарстана с самой крупной редакцией, в которой трудится около 100 человек», – отметил Билалов.

Он обратил внимание на то, что ежедневно «Татар-информ» выпускает более 350 новостей на двух языках – татарском и русском, а общее количество подписчиков в социальных сетях и медиахостингах превышает 1,5 млн.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Гости смогли оценить вид на Казанку и Казанский Кремль, открывающийся с 12-го этажа здания. Во время визита участники задали интересующие их вопросы, на которые Ринат Билалов подробно ответил. «Татар-информ» посетили участники форума из Костромской, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, а также из других регионов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Для меня посетить «Татар-информ» – это огромная возможность посмотреть на то, как выстраивается работа редакции по информированию населения, изнутри. Видно, что здесь работают опытные и увлеченные люди. Если сравнивать с нашими местными СМИ, чувствуется колоссальная разница. У нас нет таких профессиональных, современных медиа, и хочется перенять этот опыт и поделиться со своими коллегами», – заметила участница ll Всероссийского молодежного форума «Молодежь и городская среда», заместитель начальника Управления по работе с общественностью мэрии города Череповца Ольга Филиппова.