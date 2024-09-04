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Политика 4 сентября 2024 09:10

Участники форума «Мой голос» обсудят подготовку к выборам в Госсовет РТ

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5 сентября в Татарстане стартует республиканский форум избирателей «Мой голос». Его участники обсудят подготовку к предстоящим выборам в Государственный Совет республики, в том числе защиту голосов избирателей, обеспечение легитимности предстоящего голосования, работу наблюдателей. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Мероприятие начнется в 13.00. Участниками сессии станут председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, депутат Госдумы, председатель Комитета по контролю Олег Морозов, глава Минмолодежи республики Ринат Садыков, член Общественной палаты России, председатель исполкома татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов РФ Тимур Какохо и политический консультант, гендиректор агентства маркетинговых коммуникаций «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

Увидеть выступления спикеров и задать им вопросы татарстанцы смогут в прямом эфире. Трансляция будет вестись на сайте выборы2024.онлайн и в сообществе «Мой голос» в социальной сети «ВКонтакте».

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов

#Выборы в Госсовет РТ
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