Участники форума «Эковолна» презентуют экологические инициативы в Крутушке

Пятый форум молодежных экологических организаций Республики Татарстан «Эковолна» открылся сегодня на базе оздоровительного лагеря «Байтик» в поселке Крутушка в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Фестиваль продлится до 22 мая, его участниками станут порядка 170 представителей общественных объединений из 26 районов республики, ведущих природоохранную и эколого-просветительскую деятельность. В ходе мероприятия пройдут образовательные и дискуссионные площадки, встречи с экспертами, культурно-развлекательная и конкурсная программа.

По традиции ребята презентуют свои экологические инициативы, направленные на защиту окружающей среды и повышение экологической культуры среди молодежи. Лучшие работы и проекты будут представлены на пленарном заседании 21 мая.

Организаторами форума выступают региональное молодежное общественное движение «Будет чисто» и татарстанское региональное отделение «Российские студотряды». Мероприятие проходит при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ.