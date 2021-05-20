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Ру Тат
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20 мая 2021  23:40

Участники форума «Эковолна» презентуют экологические инициативы в Крутушке

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Пятый форум молодежных экологических организаций Республики Татарстан «Эковолна» открылся сегодня на базе оздоровительного лагеря «Байтик» в поселке Крутушка в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Фестиваль продлится до 22 мая, его участниками станут порядка 170 представителей общественных объединений из 26 районов республики, ведущих природоохранную и эколого-просветительскую деятельность. В ходе мероприятия пройдут образовательные и дискуссионные площадки, встречи с экспертами, культурно-развлекательная и конкурсная программа.

По традиции ребята презентуют свои экологические инициативы, направленные на защиту окружающей среды и повышение экологической культуры среди молодежи. Лучшие работы и проекты будут представлены на пленарном заседании 21 мая.

Организаторами форума выступают региональное молодежное общественное движение «Будет чисто» и татарстанское региональное отделение «Российские студотряды». Мероприятие проходит  при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

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