Участники форума «100% Татарстан» обсудят с экспертами развитие стройотрасли республики

6 октября на площадке «100% Татарстан» стартует ежегодный онлайн-форум. На этот раз его участники смогут изучить одну из важнейших тем для населения любого региона — благоустройство и строительную область. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

К обсуждению подключатся эксперты строительной отрасли Татарстана. Их ожидают дискуссии и виртуальные экскурсии от специалистов. Площадка разделится на три трека, посвященных разным темам — от градостроительства до вопросов ЖКХ. Причем, как обещают организаторы, интересно будет всем: и молодым горожанам, и представителям старшего поколения.

«Комфорт татарстанцев может быть достигнут только при самом тесном взаимопонимании и взаимодействии бизнеса, представителей власти и населения. Такой открытый диалог об инициативах республики позволит услышать обратную связь от населения и скорректировать текущие планы развития строительной отрасли» , – подчеркнула глава АИР Татарстана Талия Минуллина.

Присоединиться к форуму можно на сайте 100tatarstan.com. Онлайн-событие продлится до 7 октября. Предварительная регистрация для участия не обязательна, однако зарегистрировавшиеся на сайте смогут принять участие в розыгрыше ценных призов.