Участники фестиваля «Наше время - Безнен заман» пройдут тренинги и мастер-классы

В МЦ «Волга» Лаишевского района РТ в феврале пройдет VII творческий слёт работающей молодежи республики. Он будет посвящен подготовке к участию в XIII ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи Татарстана «Наше время – Безнең заман».

«Всегда на наших слётах ребята открывают для себя что-то новое в творчестве, работе и повседневной жизни. Кроме того, это хорошая возможность отвлечься от повседневной рабочей рутины. Уверен, что мастер-классы и тренинги, которые ждут участников, помогут им ещё более достойно показать на сцене – выступить на фестивале и вновь покорить сердца телезрителей», – отметил руководитель проекта слета творческой молодежи РТ Айдар Гайнутдинов.

Сначала на тематическом круглом столе участники обсудят этапы подготовки к фестивалю, а затем их ждёт тренинг от бизнес-тренера Дины Арзамасцевой на тему «Как создать команду и единомышленников». Далее заслуженный артист Татарстана и Республики Крым, художественный руководитель Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», режиссер-постановщик Дмитрий Платонов проведет мастер-класс «Я на сцене: говорим без слов – мизансцена и жест». Также состоится встреча с обладателями гран-при фестиваля.

В программу второго дня войдут творческая лаборатория «Актерское и сценическое мастерство. Создание творческого номера», показ творческих номеров, мастер-классы по вокалу и хореографии. Спикерами выступят заслуженный артист РТ, доцент кафедры театрального творчества факультета театра, кино и телевидения КГИК Азат Зарипов, заслуженный артист Татарстана, ведущий актер арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Денис Крутовских, заслуженный артист РТ, ведущий актер арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», член Союза театральных деятелей РФ Искандер Нуризянов, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член Союза театральных деятелей России, заведующий труппой Московского Губернского театра Алина Ивах, заслуженный работник культуры РТ, руководитель студии театра танца «Дорога из города» Лилия Багаутдинова.

В заключительный день участников слета ждёт мастер-класс от лауреата премии Правительства РФ в области культуры, заслуженного деятеля искусств Татарстана и Республики Крым, члена Союза театральных деятелей России, генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова и главного режиссера театра «Созвездие-Йолдызлык», члена Союза театральных деятелей РФ Александра Туманова.

Заявку на участие можно подать до середины февраля, более подробная информация по ссылке: t.me/bzzmru/1101.