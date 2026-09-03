Участники фестиваля «ГИТИСФЕСТ» показали три спектакля в Казани

В Казань на теплоходе «А.С. Попов» прибыли участники международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ: Театральное Приволжье 2026». В театре «Созвездия – Йолдызлык» они сыграли эскизы трех спектаклей.

«Сегодня мы являемся свидетелями уникального мероприятия. Половина пассажиров теплохода – это студенты РАТИ-ГИТИС, а вторая половина – победители фестиваля «Театральное Приволжье». В этом году среди них и театр из Татарстана «Апуш». Проект начал свой путь в Саратове, а закончит в Нижнем Новгороде», – рассказал журналистам замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В творческом союзе детских и молодежных театров со студентами ГИТИСа появились несколько постановок, эскизы которых и были показаны сегодня в Казани. Среди них «Сказка о потерянном времени» по пьесе Евгения Шварца, «Моабитская тетрадь» по мотивам известного цикла произведений Мусы Джалиля и «Под одним небом» по мотивам произведений Александра Афанасьева.