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Культура 3 сентября 2026 19:07

Участники фестиваля «ГИТИСФЕСТ» показали три спектакля в Казани

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В Казань на теплоходе «А.С. Попов» прибыли участники международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ: Театральное Приволжье 2026». В театре «Созвездия – Йолдызлык» они сыграли эскизы трех спектаклей.

«Сегодня мы являемся свидетелями уникального мероприятия. Половина пассажиров теплохода – это студенты РАТИ-ГИТИС, а вторая половина – победители фестиваля «Театральное Приволжье». В этом году среди них и театр из Татарстана «Апуш». Проект начал свой путь в Саратове, а закончит в Нижнем Новгороде», – рассказал журналистам замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В творческом союзе детских и молодежных театров со студентами ГИТИСа появились несколько постановок, эскизы которых и были показаны сегодня в Казани. Среди них «Сказка о потерянном времени» по пьесе Евгения Шварца, «Моабитская тетрадь» по мотивам известного цикла произведений Мусы Джалиля и «Под одним небом» по мотивам произведений Александра Афанасьева.

#гитис #теплоход
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