Участники «Эковесны-2025» займутся раздельным сбором отходов

Во вторую неделю конкурса «Эковесна-2025» его участники займутся раздельным сбором отходов. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Участники проведут мастер-классы по изготовлению свечей для участников СВО, соберут макулатуру, сдадут старую одежду в пункты приема на последующую переработку. Нужно выполнить задания, выложить пост у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» и прислать отчет со ссылками на почту Eco.pros@tatar.ru до 13 апреля включительно», – рассказали в пресс-службе.

Публикация должна содержать подробную информацию о выполненном задании. Жюри конкурса присвоит дополнительный балл за задания, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В номинации «Экокоманда» для участников мероприятий в семейном формате будет также присужден дополнительный балл.

Республиканский конкурс «Эковесна» проводится во время санитарно-экологического двухмесячника в формате экологического марафона в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». За первую неделю конкурса татарстанцы подали более 220 заявок. Самое большое число заявок поступило в номинации «Экокоманда».