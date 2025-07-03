Экологический сплав по реке Казанке состоится 5 июля

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Экологический сплав по реке Казанке будет организован 5 июля. Маршрут пройдет вблизи Голубых озер от поселка Урманче до Хрустального водопада. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Министерство экологии и природных ресурсов РТ и Татарстанское отделение Русского географического общества будут принимать в нем участие. Сплав стартует в 10 часов утра. Главная цель мероприятия - очищение нашей любимой реки, чтобы она стала краше и приносила нам радость», - сообщила замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

Для участников акции будет организован трансфер от города к месту начала мероприятия и обед. Самые активные добровольцы получат памятные подарки. В телеграмм канале «Голубые озера Татарстана» до 19:00 часов 3 июля будут разыграны два места на участие в сплаве.

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.