Участники экоконкурса «PRоЭКо» побывали на экскурсии на «Нижнекамскнефтехиме»

В среднем 2-3 месяца живут больше 30 видов разных микроорганизмов, очищающих стоки на биологических очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима». Длины технологических коммуникаций, протянутых по территории предприятия, хватило бы, чтобы опоясать земной шар. Рецептура жевательной резинки была бы неполной без главной продукции завода БК — бутилового каучука. Этими и другими интересными фактами теперь могут блеснуть перед друзьями участники республиканского конкурса экологических научно-практических и исследовательских работ «PRоЭКо», организованного молодежной общественной организацией «Будет чисто»: ребята побывали в гостях у нефтехимиков.

Экскурсия гостей «Нижнекамскнефтехима» — казанских и нижнекамских студентов — началась по-взрослому: с инструктажа по технике безопасности. Первой точкой стала центральная газофракционирующая установка — первенец химкомбината, здесь была получена первая продукция: ребята побывали в операторной завода дивинила и углеводородного сырья и познакомились с работой аппаратчиков.

Затем гости «Нижнекамскнефтехима» отправились в цех выделения и осушки и цех приемки, упаковки и комплектации партий каучука завода бутилового каучука.

Особенно интересной для ребят была следующая часть экскурсии — посещение Научно-технологического центра «Нижнекамскнефтехима». Студентов провели по трем из двадцати лабораторий: показали исследовательские лаборатории углеводородов и сточных вод, а также аналитическую лабораторию, оснащенную современным оборудованием, и рассказали о разных видах анализа.

Участники экоконкурса также побывали на посту экологического контроля атмосферы и узнали, как на предприятии работает система экологического мониторинга. Сегодня качество атмосферного воздуха на границах предприятия и санитарно-защитной зоны контролируют пять стационарных и один передвижной экологический пост. Данные в онлайн-режиме поступают в надзорные органы и доступны любому пользователю интернета в мобильном приложении «Мой Нефтехим».

«Нижнекамскнефтехим» системно работает над снижением экологического воздействия. В последние 20 лет почти в три с половиной раза снижено образование удельных выбросов на тонну продукции.

В этом году подписано соглашение с Росприроднадзором о реализации природоохранных мероприятий на сумму более 6 млрд рублей. Документ закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий и внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 миллиардов рублей. Кроме того, среди ключевых направлений взаимодействия отмечены обмен информацией по вопросу реализации национального проекта «Экология», а также совершенствование и актуализация правовой и нормативно-методической базы в области охраны окружающей среды и природопользования.

Заключительной точкой экскурсии стали биологические очистные сооружения. Начальник управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод (УВК и ОСВ) Сергей Бояркин рассказал ребятам о том, как очищаются городские и промышленные стоки. А скоро еще одной гордостью БОС, которую можно будет смело показывать гостям, станет новая газовая котельная, которая уже в новом отопительном сезоне — с этой осени — заменит мазутную котельную.

«После введения в эксплуатацию газовой котельной выбросов в атмосферу станет еще меньше. Новая котельная по эффективности окупит себя за четыре года», — сообщил Сергей Бояркин.

После экскурсии ребята отравились в кузницу кадров «Нижнекамскнефтехима» — Нижнекамский химико-технологический институт: насыщенный новыми событиями и знаниями день завершился конференцией.

Гульнара Будафеева, преподаватель Казанского технологического колледжа КНИТУ:

«„Нижнекамскнефтехим“ впечатлил меня своими масштабами! Благодаря этой экскурсии мои студенты смогли на практике увидеть то, что изучают в теории в колледже. У ребят глаза горят — видно, что и они под впечатлением».

Александр Горбачев, аспирант КНИТУ:

«Я бывал на экскурсиях на многих предприятиях, причем не только на нижнекамских и татарстанских, но и на одном из предприятий Санкт-Петербурга. Уверенно могу сказать, что такого современного оборудования, как на „Нижнекамскнефтехиме“, не видел ни в одной лаборатории».

Анастасия Кузнецова, студентка 2-го курса НХТИ:

«Я будущий инженер-механик, после окончания учебы мечтаю работать в проектно-конструкторском центре „Нижнекамскнефтехима“. На производстве я впервые — для меня эта экскурсия стала возможностью побывать на будущем месте работы. Мне понравилось, что „Нижнекамскнефтехим“ обновляется — здесь много новых установок. Очень интересно было в научно-технологическом центре».