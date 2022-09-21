Участники экоакции «Вода России» расчистят берег Волги в Зеленодольске и угостятся ухой

Акция по очистке от мусора берега Волги в рамках «Воды России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» пройдет 25 сентября в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Встреча участников пройдет на железнодорожной станции „Зеленый Дол“. Добровольцы получат необходимый инвентарь для сбора мусора. Для активистов будут организованы подвижные игры и приготовлена уха», — рассказали в природоохранном ведомстве.

Акция проходит при поддержке министерства совместно с местным мухтасибатом и инициативной группой «Полезные люди Зеленодольска».

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.