Участники экоакции пробурили 200 лунок для защиты рыбы от заморов в Нижнекамском районе

На озере Каракуль прошла природоохранная акция «Рыбе — быть!». Ее участники — инспекторы Закамского управления Минэкологии РТ, сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и рыбаки — пробурили порядка 200 лунок для защиты рыбы от заморов, сообщает пресс-служба министерства.

«Озеро Каракуль было выбрано неслучайно: здесь в середине февраля был проведен анализ содержания растворенного в воде кислорода. Согласно замерам, кислорода в озере было около 5 мг/дм при норме 6 мг/дм. Сейчас показатели кислорода еще снизились, поэтому было решено провести природоохранную акцию. Бурение лунок является эффективным методом для аэрации водоемов», — объяснил специалист Закамского ТУ.

Пробурив лунки, участники акции заложили каждую сухим камышом либо ветками, которые послужат проводниками воздуха.