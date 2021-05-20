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20 мая 2021  23:01
Надежда Гордеева

Участники ЕГЭ по информатике не смогут подать апелляцию о несогласии с баллами

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Новшеством этого года станет сдача ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. На этом экзамене не предусмотрена апелляция о несогласии с выставленными баллами. Об этом стало известно во время горячей линии в прямом эфире с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

«В этом году мы впервые проводим экзамен по информатике на компьютерах, а не на бумаге. Считаю, что это большое достижение. Технология была, но регионы не были готовы, компьютеров не хватало. Сейчас мы готовы. Мне кажется, такой формат позволит еще более качественно проводить отбор наиболее подготовленных выпускников в вузы», — сказал глава федеральной службы.

Музаев добавил, что задания ЕГЭ по информатике распечатываться не будут, участники увидят их на мониторах компьютеров. В компьютерном ЕГЭ по информатике не предусмотрена проверка работ экспертами, все задания проверяются автоматизированно по заранее выстроенному алгоритму. Апелляция может быть подана только в случае технических сбоев и других внешних обстоятельств, которые не позволили выпускнику набрать баллы.

«Ежегодный прирост участников экзамена по информатике составляет почти 10 тыс. человек, — отметил руководитель Рособрнадзора. — В следующем году не планируется перевод других предметов в компьютерный формат».

Основной период единого государственного экзамена в этом году пройдет с 31 мая по 2 июля. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ разделено на два дня — 24 и 25 июня.

#егэ по информатике #егэ
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