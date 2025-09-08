Участники «Движения первых» рассказали, как выбирают будущую профессию

Татарстанское отделение «Движения первых» провело исследование на тему профориентации школьников и того, как правильно помогать ребенку с выбором будущей профессии. Организация поделилась с «Татар-информом» результатами.

«Выбор профессии в современном мире значительно отличается от того, что было у прошлых поколений. В первую очередь это связано с тем, что технологии и рынок труда изменяются с невероятной скоростью. Раньше люди часто выбирали одну профессию на всю жизнь, ориентируясь на стабильность, проверенные пути. Сегодня же появляются новые, еще не сформированные профессии, а старые трансформируются. Кроме того, современным школьникам приходится учитывать не только традиционные карьерные пути, но и гибкие модели работы, такие как фриланс и удаленная работа, что раньше было менее актуально», – отметила педагог-психолог и профориентолог Лилия Насибуллина.

По ее словам, уже в возрасте 10–12 лет можно начать более серьезные беседы о профессиях, интересах и предпочтениях ребенка. В этом возрасте дети начинают осознавать свои склонности и интересы, а разговоры на эту тему становятся не абстракцией, а реальной частью их будущего.

«Первый шаг – наблюдение. Родители и педагоги могут заметить, чем ребенок увлекается, какие занятия его затягивают, в чем он проявляет особую настойчивость или природную склонность. Важно не давить на ребенка, а поддерживать его интересы, даже если они кажутся нестандартными или не вполне очевидными. Если ребенок не может понять, кем хочет быть, важно не паниковать. На этом этапе важно не ставить «ярлык» профессии, а скорее помочь ребенку раскрывать себя через практические занятия. Можно попробовать разные кружки, волонтерство, летние стажировки или курсы по интересующим направлениям. Этот опыт поможет ребенку понять, что ему нравится, а что нет. Иногда путем проб и ошибок ребенок находит свой путь», – подчеркнула специалист.

Своими ощущениями поделились и подростки. По мнению ученицы 10-го класса школы №85 Екатерины Тимофеевой, поддержка родителей в вопросе выбора будущей профессии очень важна.

«Я перехожу в 10-й класс и еще не решила, куда поступать и кем стать. Это волнует не только меня, но и маму. К счастью, я не одна: рядом есть человек, который поддерживает и направляет. Хобби и увлечения, которыми я занимаюсь несколько лет, уже помогают сузить выбор, но широкий спектр вузов и программ всё равно сбивает с толку. Мама помогает не только морально: по ее инициативе мы посетили профессионального профориентолога, вместе ходили на дни открытых дверей и рассматривали разные варианты поступления. И могу сказать вот что – внимание к сложному и важному выбору в жизни подростка со стороны родителя очень ценно и приятно. Конечно, при выборе профессии важно опираться прежде всего на себя и свои внутренние ощущения – понимать, в какую сферу тебя тянет сильнее, но подсказки от родителя, куда можно поступить, где, возможно, лучше условия, безусловно, очень нужны», – сказала школьница.

Ученик 10-го класса гимназии №179 Олег Чикилев заявил, что уже определился со своей будущей профессией, и отметил поддержку родителей.

«В этом году я перехожу в 11-й класс, и моя будущая профессия связана с IT. Родители всегда поддерживали мой интерес к миру технологий, но при этом никогда не навязывали свое мнение. Мне кажется, это очень важно – дать подростку свободу попробовать себя в разных сферах, а не только в тех, которые родители считают правильными. Иногда достаточно просто услышать ребенка и по-настоящему заинтересоваться тем, что ему нравится. Родители могут помочь не столько конкретным советом куда поступать, сколько возможностями: показать разные направления, рассказать, как устроен рынок труда, и самое важное, по моему мнению, – познакомить с людьми из профессии. Еще очень помогает, когда взрослые спокойно относятся к тому, что интересы могут меняться. Ведь редко кто в 15-16 лет знает точно, чем он хочет заниматься всю жизнь. Думаю, лучшая помощь – это поддержка, доверие и готовность вместе искать варианты. Тогда выбор профессии не превращается в стресс, а становится интересным исследованием себя и мира», – заявил он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.