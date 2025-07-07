Участники «Движения Первых» прошли экотропой СИБУРа

Школьники Казани, участвующие в «Движении Первых», побывали на экологической тропе, проложенной компанией СИБУР в лесопарке Лебяжье. Маршрут пролегает вблизи предприятия «Казаньоргсинтез» и проходит через природные территории, где обитают редкие виды животных и растений.

В ходе экскурсии ребята познакомились с флорой и фауной лесопарка, узнали, как по следам отличать разных животных, а также изучили значение лишайников как индикаторов чистого воздуха.

«Атмосфера невероятная, я узнала многое о питании животных, про растения, очень понравилось», – поделилась впечатлениями ученица школы №39 Амелия Валеева.

Школьница гимназии №4 Сион-Ия Благо рассказала, что собирала ягоды и сделала множество фотографий. «Я сделала много фотографий и узнала много полезного, в том числе для ЕГЭ. Узнала про лишайники, что они полезны для воздуха, что рядом находится завод, и он никак не вредит лесу», – отметила она.

Экотропа создана в рамках экопросветительской программы «Казаньоргсинтеза» «Твои зеленые привычки». По маршруту установлены информационные стенды, рассказывающие о растениях, животных и природных особенностях леса.

«Вместе с ребятами от 10 до 17 лет мы прошли 2,5 километра по экотропе СИБУРа, и это было настоящее приключение! Лес, наполненный голосами птиц, следы животных, интерактивные экспонаты на каждой остановке… А один из самых запоминающихся моментов – отель для насекомых. Мы поговорили о природе, промышленности и том, как они могут сосуществовать в гармонии», – говорится в официальном телеграм-канале «Движения Первых».

По данным ученых Академии наук Татарстана, которые проводили исследование в 2023 году, в лесном массиве Лебяжье обитает около 800 видов растений и животных, более 70 из них занесены в Красную книгу республики. На территории экотропы также встречаются деревья-долгожители и растения-биоиндикаторы, способные расти только в экологически чистых условиях.