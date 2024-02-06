Участники «Движения первых» из Татарстана представили свои проекты Лейле Фазлеевой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском экстрим-парке «УРАМ» прошло заседание Республиканского координационного совета при Раисе Татарстана по взаимодействию с «Движением первых». На нем участники движения рассказали о проектах, которые реализовывали в течение года, и выдвинули предложения по дальнейшему развитию организации.

«Сейчас в России создается методика работы „Движения первых“. Нужно определиться, как лучше, какие технологии работы важны, какие моменты стали главными и основополагающими. Здесь нужна обратная связь. Только вы можете дать информацию, что вам нравится, а что нет. Мы все четко понимаем, какие задачи стоят перед каждым из нас», — обратилась к активистам вице-премьер РТ Лейла Фазлеева перед началом совета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники «Движения первых» отчитались о создании регионального отделения организации в Татарстане, а также представили ряд проектов и событий, прошедших в 2023 году.

В частности, Фазлеевой поведали о посещении ребятами выставки-форума «Россия» в Москве, проекте «Чистые игры», проведении фиджитал-соревнований, достижениях участников движения в медиасфере и многом другом.

«Координационный совет завершил слет „Движения первых“. К нам приехали ребята изо всех районов Татарстана. Это основной костяк — те, кто реализует проекты в своих населенных пунктах. Цель была — сверить часы и наметить планы на будущий год», — добавил в беседе с журналистами помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Молодые люди выступили с инициативами по разным направлениям. Среди них — профильные короткие смены в лагерях республики, где школьников будут знакомить с направлениями движения, создание аналога выставки «Россия» в Казани — только для районов Татарстана, организация детской дирекции для «Пушкинской карты» и многое другое.