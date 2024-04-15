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Участники «Диктанта Победы» из Татарстана напишут письма героям СВО
В Татарстане участники акции «Диктант Победы» 26 апреля смогут написать письма участникам специальной военной операции. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» региональный координатор партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.
«Акцию "Письмо герою" в этом году инициировала политическая партия "Единая Россия". В день проведения диктанта татарстанцы смогут написать от души то, что считают нужным, а "Почта России" готова доставить послания по адресатам», — сказала она.
Послания татарстанцев со словами поддержки передадут на передовую. Это могут быть письма конкретным людям или же сообщения незнакомым бойцам, которые сейчас находятся на передовой. В каждом районе республики будет работать одна площадка, где можно написать письма героям.
«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтёры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации.
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