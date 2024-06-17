Участники детской фольклориады дадут концерты в пяти районах Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане с 19 по 23 июня пройдет II Всероссийская детская фольклориада, которая соберет более 1 тыс. участников со всей страны. После церемонии открытия в Казани коллективы дадут концерты в пяти районах республики. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«К нам приедут участники из более чем 80 регионов России. Всероссийская детская фольклориада будет способствовать сохранению уникальных традиций, детского и юношеского творчества. Участниками станут лучшие детские фольклорные коллективы нашей страны. Мы понимаем, что Казань неслучайно была выбрана местом проведения, так как в нашей республике уделяется особое внимание традициям и развитию фольклора», – сказал спикер.

Дамир Натфуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Церемония открытия стартует большим шествием всех коллективов по Казанскому Кремлю до Дворца Земледельцев, где пройдет большой гала-концерт. Затем коллективы посетят Иннополис, Апастово, Зеленодольск, Лаишево и Высокую гору, где также покажут свои номера.

«Хотели поучаствовать очень много коллективов, но мы могли принять только по одному из каждого региона. Это говорит о высоком интересе детей к фольклору. Чем больше ребят будут вовлечены в эту работу, тем лучше. Таким образом мы сохраняем традиции разных народов нашей страны», – добавила директор ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова.

Алсу Мифтахова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ознакомиться с графиком концертов II Всероссийской детской фольклориады можно в официальных группах ресурсного центра и самого фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Детская фольклориада реализуется в рамках национального проекта «Культура». Нацпроекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина и охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».