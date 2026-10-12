Участники «Десанта добрых дел» охватили помощью более 1,4 тысячи жителей РТ

В Татарстане завершилась республиканская патриотическая акция «Десант добрых дел». На протяжении недели 70 ребят из студенческих отрядов Татарстана – участников Российских студенческих отрядов – оказывали шефскую помощь населению Рыбно-Слободского, Мамадышского, Арского, Апастовского и Альметьевского районов. Участники акции охватили помощью более 1,4 тысячи жителей республики.

«"Десант добрых дел" – одно из ключевых мероприятий в году для нашего движения, и мы всегда видим огромное желание студентов поехать и помочь. Это в первую очередь патриотическое воспитание: ребята не просто выполняют работу, а учатся заботиться о тех, кто рядом, ценить труд и историю своей республики. Для многих участников такие выезды становятся одним из самых ярких и важных воспоминаний за все время в студенческих отрядах», – рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Основной задачей десанта стала бытовая помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Студенты помогали пенсионерам, ветеранам и семьям участников специальной военной операции: носили чернозем и перекапывали землю для подготовки участков к зиме, кололи и складывали дрова, убирали ветки и старые деревья, очищали дворы от листьев, выравнивали участки, мыли окна. Всего за период десанта помощь была оказана более 160 семьям.

Отдельным блоком стала профориентационная и патриотическая работа со школьниками. Студенты проводили для старшеклассников встречи, где рассказывали о направлениях Российских студенческих отрядов и возможностях, которые открываются перед молодежью, а с младшими школьниками – творческие мастер-классы. Для десятиклассников один из отрядов организовал патриотический квест: ребята расшифровывали азбуку Морзе, участвовали в дебатах, изучали экологию района и основы первой медицинской помощи. Также участники десанта проводят встречи с местными студентами, помогая развивать в районах штабы студенческих отрядов.

Помимо работы, студотряды Татарстана успевают проводить мероприятия на сплочение и знакомство с культурой районов. В одних населенных пунктах ребята посещали краеведческие музеи и анимационные студии, в других – устраивали творческие вечера с росписью докеров, катались на коньках, ходили в бассейн, а вечера заканчивали спевками в орлятском кругу и отрядными огоньками.

Десант добрых дел в республике носит круглогодичный характер и реализуется в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант Российских студенческих отрядов». Всего за 2026 год участники студенческих отрядов Татарстана охватили помощью более 16 тысяч жителей, совершили 38 выездов в 23 района республики. В акции приняли участие 490 человек, а общее количество часов трудовой вахты превысило 22 тысячи.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».