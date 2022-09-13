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Экология
13 сентября 2022  03:16
Наталья Рыбакова

Участники «Чистых игр» собрали на пляже в Казани 2 тонны отходов

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В минувшие выходные более 130 неравнодушных казанцев прибрались на территории пляжа «Нижнее Заречье». Уборка мусора прошла в формате квест-игры «Чистые игры», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

За полтора часа общими усилиями было собрано 196 мешков с мусором, из которых 130 отправят на вторичную переработку. Кроме того, активисты собрали 528 кг покрышек, которые тоже отправятся на вторсырье.

Активисты собрали мусор, угостились чаем с пирогами, а на память получили дипломы и памятные подарки.

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