Участники «Чистых игр» собрали на пляже в Казани 2 тонны отходов

В минувшие выходные более 130 неравнодушных казанцев прибрались на территории пляжа «Нижнее Заречье». Уборка мусора прошла в формате квест-игры «Чистые игры», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

За полтора часа общими усилиями было собрано 196 мешков с мусором, из которых 130 отправят на вторичную переработку. Кроме того, активисты собрали 528 кг покрышек, которые тоже отправятся на вторсырье.

Активисты собрали мусор, угостились чаем с пирогами, а на память получили дипломы и памятные подарки.