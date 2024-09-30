Участники «Чистых игр» в Казани собрали более 3 тонн отходов

Участники «Чистых игр» собрали более 3 тонн отходов в Азинском лесу Казани. Мероприятие прошло в рамках Студенческого кубка чистоты и собрало учащихся из Казани, Набережных Челнов и более 10 районов Татарстана, сообщает Минмолодежи РТ.

За победу в командных соревнованиях боролись свыше 700 человек. Место проведения игр выбрано неслучайно — было проведено открытое голосование, в котором приняли участие свыше 1,2 тысячи человек. Главными конкурентами Азинского леса стали пляж «Локомотив», озеро Комсомольское и лесопарк «Савиново».

Мероприятие проходило в течение часа и охватило всю территорию леса. Собранные отходы будут направлены на переработку.

Победителем игр стала команда KVST team, на втором месте оказались представители «Совет ДАС1» — студенты Казанского национального исследовательского технологического университета, замкнули тройку GINGLE Team. Все они планируют продолжить участие в следующих этапах – онлайн-марафоне на платформе «Другое дело» и экологическом квизе – и побороться за главные призы.

Проект способствует достижению целей национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.