Участники «Чистых игр» в Казани собрали 247 мешков мусора и посадили липы

Участниками центрального субботника, прошедшего сегодня в Казани в формате квеста «Чистые игры», стали более 1000 казанцев. Они собрали 247 мешков мусора, в том числе 37 мешков пластика и 66 мешков со стеклом.

«Центральный субботник прошел в парке „Крылья Советов“. Участие в нем приняли 235 команд. В состав каждой команды вошли по 3-4 человека. В течение часа весь найденный мусор команды сортировали по фракциям, за что получали в приложении баллы» — сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Участником субботника стал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Он поблагодарил всех жителей Татарстана, которые присоединились к субботнику.

Параллельно с квестом активисты движения «Будет Чисто» организовали фестиваль раздельного сбора мусора, в рамках которого прошли мастер-классы и интерактивные площадки. В ходе мероприятия работала полевая кухня. Команды-победители получили дипломы и подарки. После субботника ученики 117-й казанской школы и Александр Шадриков повесили в парке кормушки для птиц и высадили липы.