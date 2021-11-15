Участники «Цифрового прорыва» создали приложения для оценки урожайности подсолнечника

Участники всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» решили кейс Университета Иннополис, посвященный определению урожайности подсолнечника. Команды из разных регионов перевели в «цифру» трудоемкий ручной процесс и упростили работу для страховых компаний, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Победителем Agrotech-хакатона от татарстанского вуза стала команда RandomName123 из Курской области, представившая мобильное приложение, значительно уменьшившее применение ручного труда при расчете урожайности подсолнечника. Призерами стали команды ГранIT (Красноярский край), TURBO 3000 (Волгоградская область), Winter (Республика Татарстан) и AgroCult Crew (Москва).

Восьмой хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» был посвящен сельскому хозяйству, окружающей среде и фудтеху. 138 команд-участников решали различные кейсы тематики Agrotech по веб-разработке, анализу данных, цифровой трансформации. Соревнования выявили 21 команду-победителя, разработки которых помогут улучшить качество жизни населения.

Финальный этап всероссийского конкурса — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — состоится 2–4 декабря в смешанном формате, причем основная площадка мероприятия развернется в Иннополисе.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются с 2019 года по «майским указам» Президента России Владимира Путина.