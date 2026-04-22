Участники центрального субботника посадят деревья и покрасят заборы в парке Урицкого

Центральный субботник пройдет в Казани, в парке имени Урицкого, в субботу, 25 апреля. Мероприятие проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» и соберет рекордное число участников. Об этом «Татар-информу» сегодня сообщил начальник Управления информационных систем и экологического просвещения Минэкологии РТ Дамир Валиуллин.

«В ходе голосования жители Казани определили центральной точкой парк имени Урицкого. Мы приглашаем к 10 часам утра. Будет организована концертная программа, полевая кухня. Для гостей пройдут мастер-классы, участники экологической акции посадят деревья. Если погода не подведет, планируем покрасить заборы и малые архитектурные формы, почистить от мусора дно озера вместе с дайверами. Кроме того, почистим от мусора не только парк, но и территорию в направлении железной дороги», – рассказал он.

Валиуллин отметил, что в этом году на субботнике не будет командных соревнований. Каждый желающий может зарегистрироваться самостоятельно.

«При регистрации мы спрашиваем участников, чем бы они хотели заняться – сбором мусора, посадкой деревьев, покраской, очисткой озера или благоустройством малых архитектурных форм», – пояснил он.

Все участники получат памятные стикеры с символикой субботника. В прошлом году центральный республиканский субботник прошел в Березовой роще Приволжского района Казани, его участниками стали более 300 человек.

«В этом году, несмотря на прохладную погоду, участников будет больше, потому что локация удобная. Неподалеку от места проведения субботника находится станция метро „Северный вокзал“», – заметил Валиуллин.

В этот день люди смогут сдать на переработку старую одежду, стекло, макулатуру, пластиковые бутылки. Также желающие могут принести книги, чтобы пополнить фонды городских библиотек.