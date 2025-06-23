«Участники будут вести Татарстан к процветанию»: глава движения «Әлмәт» о «Батырлар»

Фото: предоставлено Светланой Демидовой

Участники программы «Батырлар. Герои Татарстана» будут вести республику к процветанию. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась организатор-руководитель волонтерского движения швейбат «Әлмәт» Светлана Демидова.

«Участники программы «Батырлар. Герои Татарстана» – люди новой формации, с новым мировоззрением, сформированным под влиянием реалий. У большинства ребят произошла переоценка ценностей», – рассказала руководитель волонтерского движения.

Она отметила, что бойцы СВО научились слажено работать в команде, ставить цели и добиваться их, при этом заботясь не только о себе, но и своих товарищах.

«Наши войны научились жить в аскетичных условиях, для них смысл жизни заключается не в материальном, а духовном плане. Они, рискуя жизнью каждый день, показывают истинную любовь к своей Родине. Такие ребята, с высокими моральными устоями и навыками управления людьми, – это и есть наше будущее и залог процветания Татарстана. Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это отличная возможность доказать нашим бойцам, что они нужны своей Родине и в мирной жизни. Участники программы будут вести нашу республику к процветанию», – подытожила Светлана Демидова.

Волонтерское движение «Әлмәт», которым руководит Демидова, начало свою деятельность в сентябре 2022 года и уже более 1,5 лет занимается пошивом бронежилетов, чехлов и противоосколочных пакетов.