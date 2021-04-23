Участники «Большой перемены» узнали об IT-стартапах и жизни в Иннополисе

Участники всероссийского конкурса «Большая перемена» приняли участие во встрече с замгендиректора по развитию и взаимодействию Иннополиса Вадимом Галеевым. В диалоге с экспертом школьники узнали об искусственном интеллекте, IT-стартапах и жизни в самом молодом городе России. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Вадим Велерович изменил мое мнение об этом, хоть и пока что маленьком, но тем не менее быстрорастущем технологичном городе будущего, о котором я раньше, к сожалению, имела иные представления. Помимо инфраструктуры и жизни в Иннополисе, он также подробно остановился на разработке технологических стартапов, способах их реализации, возможных проблемах и подводных камнях, а также отметил меры поддержки, которые Иннополис может предоставить», — поделилась впечатлениями одна из участниц мероприятия.

Она рассказала, что смогла поделиться с присутствующими идеей IT-стартапа и получить обратную связь от наставника.

Стать участниками «Большой перемены» могут школьники 5 — 7-х и 8 — 10-х классов, регистрация для первой категории открыта до 20 мая, для второй — до 15 июня. Первые этапы участники пройдут дистанционно, очные полуфиналы для старших классов состоятся во всех федеральных округах РФ, а финал — в «Артеке» в ноябре 2021 года.