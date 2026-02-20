Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Встреча финалистов программы «Батырлар. Герои Татарстана» с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым прошла сегодня в Казани. Участники представили свои проекты. Команда, включающая Егора Горячева, презентовала проект «Укрытие», направленный на защиту населения Казани от средств воздушного нападения.

Идея предусматривает создание системы укрытий для обеспечения безопасности жителей города. По словам Егора Горячева, необходимость такой инфраструктуры сегодня очевидна. Он подчеркнул, что проект имеет стратегическое значение для города и его важно реализовать для защиты людей и сохранения их жизней.

В период участия в программе Горячев проходил шестимесячную стажировку в Госкомитете РТ по тарифам, где изучал работу ведомства, механизмы тарифного регулирования и совершенствовал профессиональные навыки. Его наставником стал председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Рустама Минниханова как региональный аналог федерального проекта «Время героев». Среди финалистов – 45 участников специальной военной операции из разных регионов России.