Участники автопробега в Камско-Устьинском районе посетили ветерана в День Победы

Фото: «Волжские зори»

В Камско-Устьинском районе РТ в честь Дня Победы прошел автопробег. В мероприятии приняли более тридцати машин, пишут «Волжские зори».

Инициаторами акции выступили жители Куйбышевского Затона. Для них это уже стало маленькой традицией — они несколько раз таким образом поздравляли ветерана войны Анатолия Ерунова. К сожалению, Анатолий Николаевич не дожил до 77-й годовщины Великой Победы.

В этом году участники автопробега приехали в деревню Мордовский Каратай, чтобы поздравить в этот великий день Николая Макарычева. Сначала они прибыли к обелиску, где их с песнями встретили жители деревни.

Фото: газета «Волжские зори»

До дома ветерана процессия дошла пешком. Николай Макарычев был рад такому вниманию: его поздравили и спели песни, а сам ветеран ждал гостей и раздал всем присутствующим детям сладости.

После поздравлений участники автопробега отправились в Сюкеево.